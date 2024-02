'Sopro do diabo': como é a droga que causa apagão e faz vítima perder tudo

O que é a burundanga?

A droga é extraída de uma planta local, conhecida como "borrachera". A partir dela, é feita a escopolamina, um relaxante que na indústria farmacêutica está em medicamentos que aliviam cólicas. A droga nasce a partir da combinação com outras substâncias químicas.

O pó não tem cheiro ou sabor. Ele pode ser dissolvido em bebidas ou alimentos sem a vítima nem sequer perceber.

A droga tem vários nomes. Em Bogotá, é mais conhecida como burundanga. No entanto, a droga já recebeu o nome de "sopro do diabo", "pó do zumbi" e ainda "droga do estupro", já que há registros de ter sido utilizada em contexto de abusos sexuais.

Ela faz com que as pessoas percam a memória e a autonomia. Com isso, elas revelam as senhas do cartão de crédito ou apenas entregam bens materiais, segundo o jornal espanhol El Confidencial. A substância desaparece do sangue depois de seis horas que foi ingerida. Na urina, a maior parte é eliminada em doze horas.

As vítimas têm dificuldade de levar os casos à Justiça. Quanto mais tarde a vítima chegar ao hospital, mais difícil é o diagnóstico da substância. Além disso, a perda de memória pode dificultar a denúncia.