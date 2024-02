Brasil pede que G20 trabalhe para criar taxação 'justa' para bilionários

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, instou seus pares do G20, nesta quinta-feira (29), a elaborarem um plano de ação internacional para que os super-ricos paguem sua "justa contribuição em impostos", em vista da próxima reunião em julho.

"Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias", disse Haddad, no início do segundo dia do encontro de autoridades econômicas do G20 em São Paulo.

"Colegas, eu sinceramente me pergunto como nós, ministros da Fazenda do G20, permitimos que uma situação como essa continue", acrescentou, presente no auditório após se recuperar da covid-19 e ter participado por videoconferência na véspera.