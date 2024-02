Serviços funerários recusam transportar corpo de Navalny, denuncia sua equipe

A equipe do opositor russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro na prisão, denunciou nesta quinta-feira (29) que serviços funerários se recusam a transportar o corpo para igreja onde será realizado o velório na sexta-feira em Moscou.

"É uma vergonha. Os motoristas do carro funerário agora se recusam a levar Alexei [ao funeral] do necrotério", lamentou Ivan Khdanov, um de seus colaboradores, no Telegram.

"Primeiro, não fomos autorizados a alugar uma sala funerária para nos despedirmos de Alexei. Agora, quando o velório está marcado na igreja, os agentes funerários nos informam que nenhum carro funerário levará o corpo para lá", confirmou sua equipe nas redes sociais.