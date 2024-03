Maldivas assina acordo de defesa com a China após ordenar saída de tropas da Índia

O governo das Maldivas assinou um acordo de "assistência militar" com a China depois de ordenar a saída das tropas indianas que estavam mobilizadas no pequeno arquipélago, mas estrategicamente localizado no Oceano Índico.

As relações com Nova Délhi esfriaram desde a vitória do novo presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, nas eleições de setembro com um discurso hostil a respeito da Índia e de proximidade com a China.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa do arquipélago anunciou a assinatura de um "acordo de fornecimento de assistência militar da China para promover laços bilaterais mais fortes".