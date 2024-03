Protestos em Madri contra lei de anistia pedem renúncia de Pedro Sánchez

Aproximadamente 15.000 pessoas se concentraram neste sábado (9) no centro de Madri para repudiar a anistia aos independentistas catalães e pedir a renúncia do presidente do governo, Pedro Sánchez, a quem consideram um perigo para a democracia.

Com bandeiras da Espanha e entoando slogans como "Sánchez renuncie", as pessoas se manifestaram na praça Cibeles, no centro histórico da capital espanhola, conforme constatou um repórter da AFP.

Uma grande faixa, com um desenho de Pedro Sánchez com um bigode de Hitler, dizia em inglês: "A Espanha não é mais uma democracia. Está começando a se tornar uma ditadura. SOS Europa".