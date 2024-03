Alcaraz atropela Auger-Aliassime e vai às oitavas de Indian Wells

O canadense de 23 anos era considerado um dos tenistas com mais futuro no circuito e alcançava o sexto lugar no ranking, mas nos últimos anos a sua carreira sofreu um declínio acentuado, também marcada por vários problemas físicos.

O próximo adversário do espanhol em suas terceiras oitavas de final consecutivas será o húngaro Fábián Marozsán, número 24 do ranking da ATP, que eliminou o brasileiro Thiago Wild com parciais de 6-2 e 6-2.

O canadense logo perdeu a confiança nas chances que teve diante do inesgotável repertório de golpes de Alcaraz, que abriu caminho para a vitória com uma quebra no game de abertura do segundo set.

Alcaraz, que não apresenta sinais da lesão no tornozelo direito sofrida em fevereiro, no Rio de Janeiro, vai disputar pela terceira vez consecutiva as oitavas de final deste prestigiado Masters 1000, ainda com 20 anos de idade.

Também neste domingo, o grego Stefanos Tsitsipas eliminou o americano Frances Tiafoe, um dos preferidos do público local, por 6-3 e 6-3.

--- Resultados deste domingo do ATP Masters 1000 de Indian Wells: