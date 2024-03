Suprema Corte dos EUA permite que Texas detenha migrantes

A lei, que converte em crime estadual a entrada ilegal no território, prevê penas de até 20 anos de prisão e autoriza os juízes a expulsarem os migrantes irregulares para o México.

O Texas é governado pelo republicano Greg Abbott, um grande admirador do ex-presidente Donald Trump, provável adversário do presidente democrata Joe Biden nas eleições de novembro.

O governo Biden se opõe firmemente à lei texana, entre outras razões por considerar que extrapola suas prerrogativas.

A política migratória é competência do governo federal e não dos estados de forma individual, repetem há meses os democratas.

- 'Caos e confusão' -

"Estamos fundamentalmente em desacordo" com a Suprema Corte porque a lei "não apenas fará com que as comunidades de Texas fiquem menos seguras, mas também vai sobrecarregar as forças da ordem e semeará caos e confusão em nossa fronteira sul", protestou a Casa Branca em um comunicado. "É mais um exemplo de funcionários republicanos que politizam" a crise migratória, acrescentou.