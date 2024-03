Rússia reconhece que está em 'estado de guerra' na Ucrânia

No Telegram, a analista russa Tatiana Stanovaya comentou que o emprego formal do termo por parte do Kremlin ilustra, no entanto, a superação de uma "fronteira psicológica" para a elite política e a população.

O presidente Vladimir Putin, reeleito no domingo para um novo mandato de seis anos com 87% dos votos em uma eleição sem a presença de oposição real, prometeu levar a Rússia à vitória contra a Ucrânia e o Ocidente, em uma disputa que considera existencial.

