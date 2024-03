Biden e Trump fazem campanha em Nova York

O porta-voz de Trump, Steven Cheung, criticou, na rede social X, o contraste entre o programa de Trump e a "festa deslumbrante" dos três democratas, "com seus benfeitores elitistas e defasados".

A Casa Branca anunciou que o presidente Biden telefonou para o prefeito de Nova York, Eric Adams, para lhe prestar os pêsames pela "morte trágica" do policial Jonathan Diller, morto a tiros na segunda-feira, durante uma operação na via pública no distrito do Queens.

O democrata não entrou em contato com a família do policial, mas "compartilha de sua dor", declarou sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, acrescentando que Joe Biden "sempre esteve ao lado das forças de ordem e continua estando".

O comediante Stephen Colbert será o anfitrião do encontro entre os três líderes democratas.

O evento será realizado no prestigado Radio City Music Hall, no centro de Manhattan, e contará com a presença de 5.000 pessoas.

Segundo a emissora NBC News, os convidados podem chegar a pagar 100.000 dólares (R$ 500 mil) por uma foto com o trio.