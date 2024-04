AL: quem é o suspeito de chacina preso com R$ 100 mil em armas e uma píton

Eu nunca tinha me deparado com uma situação com essa quantidade de armas sob posse de uma pessoa. E surpreendeu também os homicídios: quatro pessoas mortas e enterradas em um poço.

Edberg Oliveira

Giba tinha registro de CAC (colecionador, atirador e caçador) no Exército e estava com 10 armas registradas legalmente e duas outras ilegais. Algumas delas, como as de calibre 9 mm, são de uso restrito das forças públicas. Esse modelo chegou a ser liberado pelo governo Bolsonaro para uso de civis, mas voltou a ser vetado na era Lula.

O suspeito não tinha antecedentes, nenhum boletim de ocorência contra ele. As pessoas achavam até que ele era policial, porque ele exibia armas e era comum escutar disparos no sítio dele. Havia até alvos de metal no quintal que ele utilizava.

Cobras em casa e devedor de pensão