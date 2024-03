Colapso de ponte em Baltimore pode levar a maior pagamento de seguro marítimo

O colapso de uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, depois que um cargueiro colidiu com a estrutura, pode resultar no maior pagamento de seguro marítimo já registrado, disse o presidente da seguradora britânica Lloyd's of London nesta quinta-feira (28).

"Está sendo percebida como uma perda muito substancial, potencialmente a maior perda marítima já segurada, embora não por fora dos parâmetros que planejamos", disse o principal executivo da empresa, Bruce Carnegie-Brown, à emissora americana CNBC.

"Estamos começando a mobilizar recursos antecipando que será um pedido muito substancial para a indústria", acrescentou.