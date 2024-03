Trabalhos de recuperação de ponte em Baltimore começam neste fim de semana

Um funcionário da guarda-costeira americana, Shannon Gilreath, explicou que será mobilizado um guindaste capaz de erguer mais de 100 toneladas para mover a parte cortada.

O governador de Maryland, Wes Moore, esclareceu que não se trata da estrutura que desabou em cima do cargueiro Dali, que ainda está no local.

A embarcação se chocou com a ponte Francis Scott Key no meio da noite no começo desta semana, devido a problemas de propulsão.

Moore explicou que o objetivo da operação é liberar um trecho completo da ponte para abrir um "canal temporário" e que mais embarcações possam participar dos trabalhos, mas disse que este processo vai levar "dias".

Limpar a ponte e liberar o cargueiro é uma prioridade para as autoridades locais, conscientes do impacto econômico que significa o bloqueio do porto de Baltimore.

"Ao menos 8.000 trabalhadores portuários foram diretamente afetados", disse o governador, que iniciou a coletiva lembrando as vítimas da tragédia.