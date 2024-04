Embaixador colombiano retornará à Argentina após confronto entre Milei e Petro

Os dois governos, acrescenta a nota, mostraram interesse na adoção de "passos concretos para superar qualquer divergência e fortalecer a relação".

O comunicado também garante que o governo colombiano concedeu a credencial ao novo embaixador argentino na Colômbia proposto pelo governo Milei, cujo nome ainda não foi divulgado.

Também foi anunciado que a chanceler argentina, Diana Mondino, viajará à Colômbia em uma visita oficial ainda sem data definida.

Desta forma, os dois governos "ratificam a importância de manter boas relações e a vontade de estreitar os laços bilaterais", afirma o comunicado.

Em uma entrevista exibida na quarta-feira pelo canal americano CNN, o presidente argentino afirmou, em referência a Petro: "Não se pode esperar muito de alguém que era um assassino terrorista".

A frase irritou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia. A pasta considerou que "as declarações do presidente argentino deterioraram a confiança de nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente".