Irã diz que embaixadas de Israel 'não são seguras' após ataque na Síria

Um assessor militar do guia supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, alertou neste domingo (7) que nenhuma embaixada israelense está "segura", após sete militares iranianos morrerem no ataque a um edifício diplomático do Irã em Damasco atribuído a Israel.

"Nenhuma embaixada israelense está segura", declarou o general da Guarda Revolucionária Yahya Rahim Safavi, citado pela agência local Isna.

O Irã prometeu retaliações após os ataques aéreos atribuídos a Israel destruírem o anexo consular da embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, na última segunda-feira (1º).