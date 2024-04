Quatro corpos encontrados em barco à deriva na costa sudeste da Espanha

Ao chegar ao local, com a Guarda Civil, as equipes confirmaram que havia "quatro pessoas falecidas" na embarcação, no qual não encontraram mais ninguém, segundo as duas corporações.

O barco, rebocado para o porto de Cartagena, pode ter ficado sem combustível, afirmaram fontes da Guarda Civil, que abriu uma investigação.

No sul da Europa, a Espanha é uma das principais portas de entrada dos migrantes sem documentos no continente.

No ano passado, entraram de maneira irregular no país 56.852 pessoas, quase o dobro (+82,1%) do registrado em 2022, devido ao recorde de chegadas ao arquipélago das Canárias, no Oceano Atlântico e próximo da costa noroeste de África.

Segundo a ONG espanhola Caminhando Fronteiras, ao menos 6.618 migrantes morreram ou desapareceram em 2023 quando tentavam chegar à Espanha, a média de 18 por dia.

