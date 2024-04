De aliados a inimigos: os fatos que explicam a relação entre Irã e Israel

Israel, na época, mantém uma importante missão diplomática no Irã e importa 40% de suas necessidades de petróleo desse país em troca de armas, tecnologia e produtos agrícolas. A colaboração é tão estreita que a temida polícia secreta iraniana, o Savak, é criada em 1957 com a ajuda da CIA norte-americana e depois do Mossad israelense.

Em 1979, com a instauração da República Islâmica, o Irã corta todas as suas relações oficiais com Israel, deixando de reconhecê-lo. No entanto, os laços comerciais informais permanecem.

Em 1980, a Jihad Islâmica, de inspiração iraniana, torna-se a primeira organização palestina islamista a pegar em armas contra Israel. No entanto, Israel entrega mísseis a Teerã durante a guerra Irã-Iraque (1980-1988). A operação foi revelada no caso da venda de armas norte-americanas ao Irã (Irangate), uma manobra destinada a obter a libertação de reféns americanos mantidos no Líbano.

Hezbollah, braço armado do Irã

Em 1982, Israel invade o Líbano para pôr fim aos ataques palestinos desse país vizinho, então em plena guerra civil. A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, ajuda a criar o Hezbollah, um movimento xiita que se implanta no sul do Líbano e lança uma luta armada contra Israel.

Acusações vindas dos israelenses. Israel acusa o Irã e o Hezbollah de estarem envolvidos em numerosos ataques contra interesses israelenses ou judeus no exterior.