Shahed-136: conheça o 'drone suicida' usado pelo Irã no ataque a Israel

As dimensões do dispositivo. Com seu formato no design de asa delta, o drone Shahed-136 mede 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. A faixa de alcance é de 2.500 km. A velocidade máxima é de 185 km/h, segundo informações técnicas do Army Technology.

Shahed-136, drone usado pelo Irã no ataque a Israel Imagem: Reprodução/Youtube

Por que foi escolhido para o ataque? O drone pesa 200kg e pode transportar até 40kg de ogivas na seção do nariz. Além disto, pode ser montado e lançado a partir de um caminhão militar ou comercial. A munição foi projetada para atacar alvos terrestres à distância.

Para além do Irã. A Rússia comprou os drones Shahed-136 para utilizar no conflito contra a Ucrânia.

O que se sabe sobre o ataque do Irã

O Irã diz que ataque foi uma retaliação ao bombardeio de Israel contra o consulado iraniano na Síria. Explosão matou dois líderes militares do Irã. O governo israelense nunca assumiu que tenha feito esse ataque, mas não negou.