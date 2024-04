Liverpool luta por um milagre na Liga Europa; Leverkusen quer prolongar sua festa

Depois de ser derrotado em Anfield por 3 a 0 pela Atalanta, o Liverpool precisa de um milagre em Bérgamo, nesta quinta-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, enquanto o Bayer Leverkusen, recém-sagrado campeão alemão, quer erguer mais troféus em uma temporada histórica.

Em menos de quatro dias, os 'Reds' do técnico Jurgen Klopp sofreram duas duras derrotas em seu estádio, primeiro contra a Atalanta na Liga Europa e depois no domingo diante do Crystal Palace na Premier League (1-0), resultados que afetaram muito as ambições do time nas duas competições.

Mas se tem algo que o Liverpool sabe fazer é contornar situações complicadas. Apelando ao espírito das grandes viradas europeias, os 'Reds' esperam invadir o estádio de Bérgamo para se manterem vivos na única competição que Klopp não conseguiu vencer no comando da equipe inglesa, nas últimas semanas do alemão à beira do campo de Anfield.