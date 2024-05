Falsa médica chamou atenção por CRM fora do padrão e troca de consultórios

Helenedja atendia em um famoso centro médico de Maceió usando um número de registro que não existe: 81.420. Com ele, receitava remédios e passava exames usando um carimbo como se fosse médica.

Aqui em Alagoas nós temos perto de 11 mil médicos cadastrados, e o CRM é dado numa ordem sequencial. Atualmente no estado, nós só temos CRM até perto de 11 mil. E só existem duas pessoas no Brasil todo com esse mesmo número CRM: uma de São Paulo, outra de Minas Gerais.

Benício Bulhões, presidente do CRM-AL

Outra suspeita levantada veio após a esposa de um médico, que é farmacêutica, dispensar a medicação de um dos pacientes atendidos e perceber uma incoerência no número.

Lista com 26 exames pedido pela falsa médica a paciente em Maceió Imagem: Reprodução

Sem registro e mudando de local

Helenedja se dizia gaúcha e formada em medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). A instituição, porém, afirma que ela nunca estudou medicina lá. Também não há registros dela no CRM do Rio Grande do Sul, onde ela disse ter registro de médica.