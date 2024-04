Federação Palestina pedirá sanções contra Israel no Congresso da Fifa

O Comitê Olímpico Internacional (COI) se manteve fora do conflito, se baseando na coexistência desde 1995 dos Comitês Olímpicos Nacionais (CON) israelense e palestino, com uma "solução de dois Estados" herdada do processo de paz de Oslo e igualmente adotada pela Fifa.

Mas num texto de sete páginas, a PFA denuncia uma série de violações dos estatutos da Fifa por parte da Federação Israelense de Futebol (IFA), que vão desde as consequências diretas dos atentados - "pelo menos 92 jogadores de futebol mortos" em meados de março e todas as infraestruturas desportivas de Gaza destruídas - à falta de luta contra a "discriminação e racismo" anti-palestiniano no futebol.

"Só no futebol israelense pode haver um clube que rejeite jogadores árabes e a violência extrema pode ser considerada uma simples infração disciplinar", argumenta esse e-mail, que também menciona o racismo alegado pelos torcedores do Beitar Jerusalem FC, além de publicações de dirigentes israelenses nas redes sociais apoiando "o genocídio em Gaza".

Apoiada pelas federações argelina, iraquiana, jordaniana, síria e iemenita, mas não pelas influentes federações do Catar ou da Arábia Saudita, a PFA apela, portanto, a "sanções apropriadas contra as equipes israelenses" e contra a IFA.

