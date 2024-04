ONU denuncia destruição 'intencional' de equipamentos médicos nos hospitais de Gaza

"O que vemos ali são equipamentos médicos quebrados de propósito; máquinas de ultrassom [...] com cabos que foram cortados e outros equipamentos médicos complexos com telas quebradas", explicou ele em Jerusalém, em uma videoconferência de imprensa com jornalistas em Genebra.

Houve uma "destruição intencional e gratuita na maternidade", ressaltou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia sinalizado a dificuldade de levar este tipo de material ao território palestino antes mesmo da ofensiva israelense contra o movimento islamista Hamas, em resposta ao sangrento ataque de combatentes do grupo ao sul de Israel, em 7 de outubro.

Em Al Jair, outra maternidade de Khan Yunis, "parece que já não existe nenhum equipamento médico que funcione", observou.

Dos 36 hospitais de Gaza, apenas dez estão em funcionamento, embora parcialmente, acrescentou.

O comandos do Hamas mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, no ataque de 7 de outubro, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses.