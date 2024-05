Lula 'dopou' Boulos e queimou a largada ao pedir voto em São Paulo

No momento, ainda não temos candidatos, mas aspirantes. E os pré-candidatos têm apenas uma pretensão: a de serem escolhidos em convenção.

Boulos e Lula durante ato das centrais sindicais em São Paulo Imagem: Zanone Fraissat/Folhapress

Ontem, na solenidade do Dia do Trabalhador, o presidente Lula esteve em São Paulo para participar de um evento organizado por centrais sindicais.

Lula deveria ter trazido, debaixo do braço e para consulta, a chamada Lei das Eleições. Ela entrou em vigor no século passado, ou seja, é (ou deveria ser) bem conhecida por Lula.

Para estabelecer a paridade, essa lei não permite pedido de voto para pré-candidatos. Não admite, por exemplo, a "dopagem", para usar um reprovável termo esportivo. E Lula "dopou" Guilherme Boulos (PSOL), no evento de ontem.

O presidente mandou a Lei das Eleições às favas. Claramente pediu votos ao pré-candidato da esquerda em São Paulo: "Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo."