Max Verstappen (Red Bull) conquista pole do GP da China de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), conquistou neste sábado (20) a pole position do Grande Prêmio da China, na primeira corrida de F1 no país desde 2019.

No circuito de Xangai, o holandês, atual tricampeão mundial, superou o companheiro mexicano Sergio Pérez e o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) no treino classificatório.

Esta é a 37ª pole de Verstappen em Grandes Prêmios e a 100ª da equipe Red Bull, no mesmo circuito onde o alemão Sebastian Vettel conseguiu a primeira pela equipe austríaca em 2009.