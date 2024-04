Empresa estatal chinesa construirá usina de energia solar na Nicarágua

A empresa estatal China Communications Construction Company Limited (CCCC) construirá uma usina de energia solar fotovoltaica com capacidade de 67,3 megawatts na Nicarágua, informou, nesta segunda-feira (29), o governo do país centro-americano.

O projeto de energia solar será implementado com um empréstimo chinês de 80 milhões de dólares (pouco mais de R$ 400 milhões), indicou a vice-presidente Rosario Murillo à mídia oficial.

Em visita à China, funcionários do Ministério de Minas e Energia e de Ministério da Fazenda e Crédito Público nicaraguenses "vão realizar as negociações finais para que hoje à noite seja realizada a cerimônia de assinatura dos documentos, acordos, contratos e do projeto que começa no último trimestre deste ano", disse Murillo, esposa do presidente Daniel Ortega.