Falta aplicar e fiscalizar a não ocupação de áreas de risco, diz geólogo

A falta de fiscalização e aplicação das leis do Código Florestal contribui para tragédias ambientais como a que se viu no Rio Grande do Sul, disse o geólogo Elírio Toldo Jr., da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), no UOL News da manhã desta sexta-feira (17).

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, 480 normas do Código Ambiental foram alteradas por Eduardo Leite. Especialistas dizem que essas mudanças abriram brechas para uso de áreas de preservação, como margens de rios, e afrouxaram o controle do poder público sobre atividades com alto potencial de degradação.