Inmet alerta para perigo no Norte do RS; Lixo toma ruas de Porto Alegre

Risco de alagamento é baixo, informou Inmet. Também é pequeno o risco de cortes de energia elétrica e de quedas de árvores, disse o órgão.

O aviso é valido até as 10h deste sábado (18). O perigo potencial é o mais leve dos três níveis de alerta do instituto.

Sacos de lixo, móveis estragados e entulhos começaram a aparecer nas ruas após a água baixar em Porto Alegre. Uma imagem da agência de notícias Reuters mostra o acúmulo de sacolas no Guaíba na segunda-feira (13); registros dessa quinta mostram ripas de madeira e outros objetos flutuando em áreas ainda parcialmente alagadas.

Cidade disse que tirou 119 toneladas de entulhos das ruas. Partes secas dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus foram limpos por 70 garis, informou a prefeitura. A previsão é de que a limpeza ocorra de acordo com a diminuição no nível da água.

Situação hidrológica do estado

Com tendência de declínio, o nível do Guaíba era de 4,73 às 6h desta sexta-feira (17). O número é 25 centímetros menor do que o do mesmo horário de ontem, mas continua 1,73 metro acima da cota de inundação.