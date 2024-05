Além de enchente histórica, RS foi atingido por nevasca em 1941; veja fotos

Segundo o museu Joaquim Felizardo, o nível do Guaíba chegou a marca de 4,75 metros — de acordo com a CNN, algumas publicações falam até em 4,76 metros.

Cerca de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. Número equivale a aproximadamente um quarto da população da capital gaúcha na época, que era de 272 mil habitantes. Com as aulas suspensas, as escolas da cidade se transformaram em abrigos.

A arquiteta Elenara Stein Leitão compartilhou com o jornal O Globo uma carta de 1941 escrita por sua mãe, Helena Silva Stein, durante a tragédia. No relato, a então jovem de 16 anos conta detalhes da enchente histórica: "Os trens pararam e o telégrafo interrompeu. Estávamos simplesmente isolados do interior. Cinemas, colégios, Faculdade de Medicina e Direito ficaram cheios de flagelados e o governo sustentando todo o pessoal".

A cidade esteve vários dias às escuras, sem água, sem leite, sem jornal, foi mesmo de assustar!

Helena Silva Stein em carta publicada pelo jornal O Globo

Centro de Porto Alegre tomado pela enchente de 1941, a maior da história Imagem: Acervo Fotográfico, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

Cidade ilhada. A enchente atingiu o porto, a estação ferroviária e o aeroporto municipal. Ainda segundo o museu, um dos momentos mais críticos do episódio foi quando a água atingiu a Usina do Gasômetro e deixou Porto Alegre sem luz. Depois do apagão, veio também a interrupção do abastecimento de água.