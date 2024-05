Flamengo goleia Bolívar (4-0) e é 2º do Grupo E da Libertadores

O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima nesta quarta-feira (15) em casa sobre o Bolívar por 4 a 0, resultado que o aproxima das oitavas de final da Copa Libertadores-2024, pela quinta rodada do Grupo E.

Um gol de Gerson logo na primeira jogada de ataque do time carioca, no primeiro minuto, outro de Ayrton Lucas aos 38 minutos e um terceiro de Everton Cebolinha aos 43 minutos encaminharam o triunfo rubro-negro antes do intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, Pedro aumentou para os cariocas, que agora estão empatados na tabela em 7 pontos com o chileno Palestino, mas devido ao melhor saldo de gols pularam para a segunda colocação.