Caso Marielle: o que disseram os personagens no julgamento

A pedido do MP, ele não disse quem delatou como mandantes para não influenciar no processo do STF, que investiga quem mandou matar Marielle. Na delação, Lessa afirmou que foi contratado por Domingos Brazão, conselheiro do TCE, e por Chiquinho Brazão (sem partido), deputado federal, para assassinar a vereadora. Os irmãos Brazão negam envolvimento no crime.

O delator também disse que Rivaldo Barbosa recebeu propina para proteger os atiradores e os mandantes dos assassinatos. O delegado, que havia assumido a chefia da Polícia Civil um dia antes do crime, nega as acusações.

Alvo inicialmente era Marcelo Freixo, disse Lessa. Lessa afirmou que entre o fim de 2016 e o início de 2017, recebeu uma oferta que poderia torná-lo milionário.

Eu achei inviável, uma loucura isso aí [plano para matar Freixo]. Houve uma suspensão nessa questão. Em setembro [de 2017], surgiu a proposta em relação à Marielle. Não me falaram o nome dela, não sei nem se quem propôs sabia o nome dela.

Ronnie Lessa, em depoimento

O que disse Élcio

Élcio de Queiroz disse que soube momentos antes que Marielle seria morta. O também ex-PM de 51 anos disse que só soube quem era o alvo do ataque enquanto já dirigia o carro que levava o atirador Ronnie Lessa. Ele depôs por videoconferência ao 4º Tribunal do Júri do Rio da penitenciária federal de Brasília.