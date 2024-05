Equador declara estado de exceção em sete das 24 províncias por escalada da violência

No âmbito do estado de exceção, o presidente do país, Daniel Noboa, no cargo desde novembro passado, suspendeu os direitos à inviolabilidade de domicílio e de correspondência.

Em janeiro, a fuga de um líder criminoso de uma prisão desencadeou um ataque violento por parte de grupos de traficantes que levou a motins nas prisões, ataques contra a imprensa, explosões de carros-bomba, sequestro de aproximadamente 200 agentes penitencíarios e policiais, bem como resultou na morte de cerca de 20 pessoas.

O governo Noboa decretou então um estado de exceção que durou os 90 dias permitidos por lei e declarou o país em conflito armado interno que, segundo a Corte Constitucional, pode ser por tempo indeterminado.

Sob este decreto, os militares receberam ordens para neutralizar cerca de 20 gangues criminosas ligadas à máfia albanesa e a cartéis do México e da Colômbia.

