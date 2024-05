Barcelona vence Lyon e é campeão da Champions feminina

Diante de 50.827 espectadores, as jogadoras do técnico Jonatan Giráldez, que está de saída do clube, conseguiram o sexto título da temporada (Campeonato Espanhol, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha e Champions).

- Aitana e Alexia decidem -

O Barcelona, pelo menos até abrir o placar, dominou a posse de bola e levou perigo constantemente à meta defendida pela goleira Christiane Endler.

As primeiras subidas pelo lado direito de Caroline Graham foram uma amostra de que o jogo não seria fácil para o Lyon, que chegava à final como único time invicto na competição e que havia marcado pelo menos um gol em todos os seus jogos nesta Champions.

O Barça trocava passes com cautela, enquanto as francesas buscavam um jogo mais direto, mas sem conseguir passar da intermediária ofensiva.

No entanto, a equipe espanhola contava com a Bola de Ouro Aitana Bonmatí, que abriu o placar em um chute que desviou na zagueira Vanessa Gilles e tirou as chances de defesa de Endler.