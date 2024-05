Flamengo recebe Millonários em busca de vaga nas oitavas da Libertadores

O atacante, que será julgado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) no dia 7 de junho pelo caso de tentativa de fraude em exame antidoping, se envolveu em outra polêmica recentemente, ao ter vazada uma foto sua usando uma camisa do Corinthians.

Após esse episódio, Gabigol teve o primeiro contato com a torcida em Manaus, onde o Flamengo enfrentou o Amazonas. Embora tenha recebido algumas mostras de carinho, o atacante foi alvo de protestos durante a partida, mesmo tendo ficado no banco de reservas.

- Millonarios em crise -

O ambiente no Millonários está longe de ser tranquilo. O time ficou sem chances de classificação para a final do Campeonato Colombiano depois de empatar fora de casa com o Deportivo Pereira em 2 a 2 no último sábado.

A eliminação faltando uma rodada para o final do quadrangular semifinal se soma à queda antecipada na Libertadores, sem ao menos a possibilidade de terminar em terceiro no grupo e seguir na Copa Sul-Americana.

Os colombianos, no entanto, viajam ao Rio de janeiro com o que têm de melhor no elenco, embora sem poder contar com o atacante Leonardo Castro, artilheiro da equipe.