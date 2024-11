Governo vê 'ação orquestrada' de empresas francesas de boicote a Mercosul

O Ministério da Agricultura vê uma "ação coordenada" de boicote de empresas francesas para tentar derrubar o acordo entre Mercosul e União Europeia.

O que aconteceu

Na quarta (21), o CEO do Carrefour na França anunciou que não comprará mais carne do Mercosul. No final de outubro, a Danone, outra gigante francesa, já havia anunciado à agência Reuters que pararia de comprar soja brasileira —o que depois foi desmentido internamente, mas a situação não ficou resolvida.

Para o ministro Carlos Fávaro, as ações não ocorreram por acaso. "Não faz sentido achar que é coincidência que um mês atrás foi a Danone que fez, e agora o Carrefour, apontando de forma inverídica as condições de produção brasileira", disse, após evento no Palácio do Itamaraty.