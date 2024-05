Claudia Sheinbaum, a cientista que quer se tornar a 1ª presidente mulher do México

"Tem uma capacidade de análise impressionante, de ler dados e encontrar soluções muito práticas", comenta Tatiana Clouthier, ex-ministra da Economia de López Obrador, hoje sua porta-voz de campanha.

Após o colapso de uma linha de metrô que deixou 27 mortos e 80 feridos em 2021, defendeu sua equipe e optou por uma polêmica negociação com a construtora da obra — propriedade do magnata Carlos Slim — para indenizar as vítimas e evitar julgamentos.

"Governar é tomar decisões. Tem que tomar a decisão e assumir as pressões que podem ocorrer", argumenta no documentário Sheinbaum, que lidera as intenções de voto para as eleições do próximo domingo por mais de 20 pontos percentuais, segundo as últimas pesquisas.

"Dama de gelo"

Durante a campanha, uma câmera a flagrou reclamando com raiva do tratamento injusto do partido enquanto ela disputava a candidatura presidencial com o ex-ministro das Relações Exteriores Marcelo Ebrard, cujos ataques também não conseguiram exasperá-la.

Mas essa frieza também funcionou contra ela.