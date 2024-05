UE quer reunião com Israel para discutir ações militares em Gaza

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) concordaram, nesta segunda-feira (27), em convocar uma reunião com Israel para explicar suas ações militares em Rafah, no âmbito de seu acordo de cooperação, informou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Temos a unanimidade necessária para convocar um Conselho de Cooperação com Israel para abordar a situação em Gaza e (...) o respeito aos direitos humanos", disse Borrell aos jornalistas, após uma reunião de chanceleres da UE em Bruxelas.

Borrell não indicou quando essa reunião pode ser realizada nem se Israel já foi informado.