Campanha presidencial termina na Venezuela com tensão e pressão internacional

O presidente do Chile, Gabriel Boric, pediu nesta quinta-feira eleições "transparentes, competitivas e sujeitas à observação internacional".

"Concordo e apoio as declarações de Lula de que aqui não podemos ameaçar nenhum ponto de vista com banhos de sangue, o que os líderes e candidatos recebem são banhos de votos", disse o presidente em entrevista coletiva com o chanceler Alberto van Klaveren.

"Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Maduro tem que aprender, quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição", declarou Lula durante coletiva de imprensa com agências internacionais em Brasília.

"Quem se assustou que tome um chá de camomila", respondeu Maduro, embora sem mencionar Lula.

O ex-presidente argentino Alberto Fernández foi convidado como observador pela autoridade eleitoral, mas disse na rede social X que depois de fazer declarações semelhantes às de Lula, nas quais pediu a Maduro que respeitasse os resultados, o governo da Venezuela lhe pediu que "não viajasse".