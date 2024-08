Rússia diz que Ucrânia abre 'segundo front na África

Rebeldes separatistas do norte do Mali anunciaram que mataram 84 combatentes do grupo mercenário russo Wagner e 47 soldados do governo em julho.

O Mali acusou um funcionário de alto escalão do governo ucraniano de ter admitido o papel de Kiev no ataque e rompeu relações diplomáticas em 5 de agosto.

Segundo uma fonte do governo do Mali, o porta-voz do serviço de inteligência militar ucraniano, Andriy Yusov, teria "admitido a participação da Ucrânia em um ataque covarde, traiçoeiro e bárbaro", que matou soldados do país africano.

Níger também anunciou na terça-feira o rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia "com efeito imediato".

O porta-voz do governo do Níger, Amadou Abdramane, disse que o país pedirá ao Conselho de Segurança da ONU que investigue a "agressão" ucraniana no Mali.

Níger e Mali têm governos militares que tomaram o poder em golpes recentes e romperam suas alianças de defesa com a França para estabelecer uma aproximação com a Rússia em busca de ajuda militar.