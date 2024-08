Israel cometeu 'erro estratégico' com assassinato de Haniyeh, disse ministro iraniano

A reunião de quarta-feira entre chanceleres ou representantes dos 57 membros da OCI terminou com uma declaração que indica Israel como "totalmente responsável" pelo assassinato do líder do Hamas, que vivia no Catar e teve um papel destacado nas negociações para um cessar-fogo em Gaza.

A guerra no território palestino eclodiu após o ataque sem precedentes de 7 de outubro de milicianos do Hamas no sul de Israel, no qual foram mortas 1.198 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Comandos islamistas sequestraram 251 pessoas, das quais 111 ainda estão em cativeiro em Gaza. O Exército acredita que 39 delas morreram.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já deixou 39.677 mortos, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas.

