Terremoto de 7,1 graus abala a costa do Japão e provoca danos leves

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude, com epicentro no mar, atingiu nesta quinta-feira (8) as costas do sul do Japão, provocando danos leves.

A agência de meteorologia emitiu um alerta para o risco de tsunami, no entanto, até o momento foram registradas ondas baixas.

O terremoto ocorreu às 16h42 (4h42 de Brasília) a 20 quilômetros ao nordeste da cidade costeira de Nichinan, na ilha de Kyushu, a uma profundidade de 25 km, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente anunciou dois tremores consecutivos.