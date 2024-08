Estudante acha tesouro da Era Viking que explica influência global dos guerreiros

Sete pulseiras de prata da Era Viking, que comprovam as ligações abundantes entre a Escandinávia e o resto do mundo, foram encontradas no oeste da Dinamarca, anunciou, nesta segunda-feira (19), um museu em Aarhus, onde estão expostas.

"É a primeira vez que encontramos um tesouro deste tipo tão perto de Aarhus. Isso é, ao mesmo tempo, excepcional e muito interessante", disse à AFP Kasper Andersenm historiador do museu de Moesgaard.

As pulseiras, que datam do século 9, eram usadas tanto como joias quanto moedas de troca, uma vez que cada uma delas é fabricada de acordo com um padrão de peso.