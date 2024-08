Prazo de suspensão termina e Venezuela mantém bloqueio do X

"Fora Elon Musk e fora X da América Latina!", disse na segunda-feira o governante, que classificou como "neofascista" o magnata dono da rede social.

O ministro das Comunicações, Freddy Ñáñez, explicou que o governo solicitou ao X que apresente uma documentação com seu representante legal no país e expresse que "aceita e convive com as leis venezuelanas".

"Ainda estamos aguardando", disse Ñáñez ao portal governista La Iguana TV. "Garanto que a Venezuela pode viver sem o X."

Maduro, que também convocou um boicote ao WhatsApp, antecipou, ao ordenar a suspensão do X, que o órgão responsável pelas telecomunicações (Conatel) havia recomendado que essa fosse "uma medida definitiva".

"O único que se beneficia do bloqueio do X é o regime de Nicolás Maduro, porque isso lhe permite continuar manipulando a narrativa de tudo o que acontece no país e deixar a população no escuro", disse o jornalista e ativista Melanio Escobar, da ONG Redes Ayuda, dedicada à promoção da liberdade de expressão.

As redes sociais são cruciais no acesso à informação na Venezuela, em um clima de censura e autocensura nos veículos de comunicação tradicionais e de bloqueio de portais de informação crítica.