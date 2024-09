Mulher que denunciou jogadores franceses de rugby por estupro se sente 'abandonada' pela Justiça argentina

Além disso, a mulher descreveu os jogadores como "maçãs podres do rugby" que a deixaram com lesões no corpo: "hoje tenho que fazer reabilitação nas duas pernas, joelhos, panturrilhas. Nada menos que 60 sessões de cinesiologia. Ainda tenho repercussões no meu corpo devido aos ferimentos que me causaram".

str-mry/es/mar/nn/aa/yr

© Agence France-Presse