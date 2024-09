Confira os erros de Nunes, Boulos, Marçal, Tabata e Datena nas sabatinas

Só de UPA, eu entreguei 18.

EXAGERADO. O UOL Confere não localizou as 18 unidades que Nunes alega ter entregue. Procurada, a assessoria de imprensa da campanha repassou uma lista de 18 UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] que teriam sido inauguradas na gestão do prefeito. Ao ser questionada sobre algumas inconsistências, a campanha orientou que a reportagem procurasse a Secretaria Municipal da Saúde. A pasta, então, forneceu uma nova lista. Entretanto, em três casos foram encontradas inconsistências.

A UPA Jabaquara foi entregue em abril de 2020 pela gestão do então então prefeito Bruno Covas (aqui), em que Nunes ainda era vice. Ele só assumiu em maio do mesmo ano (aqui). A UPA 24h Vera Cruz, por sua vez, foi inaugurada em 2018 pelo então prefeito João Doria (aqui). A secretaria disse que Nunes entregou uma "ampliação da unidade".

Já a UPA Santo Amaro foi originalmente lançada em 2018 por Bruno Covas. Em junho de 2024, contudo, a unidade passou a funcionar em novo endereço e com maior capacidade de atendimento, tendo sido esta mudança inaugurada por Nunes (aqui).

Ideb, sim. Nós estamos com 0,2% [sic], a maior na média das capitais no ensino final. E estamos com 0,2 menor no ensino inicial. Realmente a gente precisa melhorar a questão no ensino inicial. Com relação à comparação das capitais, nós estamos 0,8 ponto acima, por exemplo, da cidade que é administrada pelo PSOL. Nós estamos com 5,8 e a cidade que é administrada pelo PSOL, 5.

IMPRECISO. A nota do Ideb 2023 da cidade de São Paulo nos anos iniciais foi de 5,6, e não 5,8 como afirma Nunes (aqui e aqui - linha 9953). Já nas edições anteriores, o indicador ficou em 5,7 (em 2021) e 6 (em 2019). Já a "cidade administrativa pelo PSOL", que no caso é Belém, a nota ficou em 5 na última avaliação (aqui e aqui - linha 502). Ou seja, a diferença é de 0,6 ponto, e não 0,8. Os dados são do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).