Ex-presidente peruano Alberto Fujimori morre aos 86 anos

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, que havia sido libertado da prisão em dezembro quando cumpria uma condenação por crimes contra a humanidade, morreu na quarta-feira (11), aos 86 anos, em sua residência, onde se recuperava de um tratamento de câncer.

"Após uma longa batalha contra a doença, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir ao encontro do Senhor. Pedimos àqueles que o apreciavam que nos acompanhem com uma oração pelo eterno descanso de sua alma. Obrigado por tudo, papai!", publicaram na rede social X Keiko, Hiro, Sachie e Kenji, filhos do ex-presidente.

De origem japonesa, mas popularmente conhecido como 'o chinês', Fujimori recebeu homenagens de simpatizantes do lado de fora da casa da família, no bairro de San Borja, em Lima.