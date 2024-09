Liderada por James, Colômbia exorciza fantasma argentino e segue firme rumo à Copa de 2026

Vencer a Argentina foi "perceber que é possível, estabelecer um teto alto e chegar a esse nível", disse o treinador em entrevista coletiva.

Lorenzo se nega a falar sobre as lições aprendidas com as derrotas e prefere focar no valor das vitórias.

"Acredito que uma equipe cresce quando consegue uma vitória importante. Em que sentido? Ela sabe o que tem que fazer para vencer", acrescentou.

Com os resultados da rodada dupla de setembro das Eliminatórias (além do empate em 1 a 1 com o Peru, em Lima), a Colômbia superou o Uruguai na tabela e é agora a segunda colocada com 16 pontos.

Apenas a Argentina (18), a número 1 do ranking da Fifa, está acima no caminho rumo à Copa de 2026.

- Disputar com os melhores -

Apesar da derrota na Copa América, Lorenzo insiste no objetivo de fazer com que a Colômbia tenha condições de desafiar os maiores.