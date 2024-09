Israel diz que prazo para evitar escalada com Hezbollah está acabando

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, advertiu os Estados Unidos que as perspectivas de evitar uma escalada na fronteira norte com o movimento islamista libanês Hezbollah estavam desaparecendo, informou sua pasta nesta segunda-feira (16).

O funcionário afirmou em uma ligação ao secretário de Defesa americano Lloyd Austin que "a possibilidade de uma negociação na zona norte está se esgotando porque o Hezbollah continua ligado ao Hamas", segundo o Ministério da Defesa israelense.

De acordo com a imprensa israelense, o país aguarda a visita do enviado especial da presidência dos EUA, Amos Hochstein, para negociar com os líderes israelenses. Há meses que Hochstein visita regularmente Israel e o Líbano para tentar acalmar as tensões na fronteira e evitar uma escalada regional.