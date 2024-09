Udinese vence Parma de virada e é líder do Campeonato Italiano

A Udinese é a nova líder do Campeonato Italiano, depois de vencer o Parma fora de casa por 3 a 2 nesta segunda-feira (16), de virada, em jogo válido pela quarta rodada.

Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o time de Udine acordou na volta do intervalo com um gol de Lorenzo Lucca (49') e conseguiu a virada com o francês Florian Thauvin marcando mais duas vezes (68' e 77').

Thauvin, campeão do mundo em 2018 pela França, empatou aproveitando um erro na saída de bola da defesa do Parma, que ficou com um jogador a menos cinco minutos depois, pela expulsão do meia Mandela Keit (73'). Na sequência, o atacante francês fez o gol que selou a vitória.