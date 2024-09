Parlamento francês aprova debate sobre destituição de Macron

"É um evento inédito na história da Quinta República", comemorou a líder parlamentar da LFI, Mathilde Panot. Porém, o impeachment de Macron é improvável, uma vez que exige a maioria de dois terços.

A mesa, o órgão diretor da Câmara, validou a primeira etapa por 12 votos a 10, segundo o líder do grupo União de Direitas, Éric Ciotti, que estabeleceu uma aliança com a líder de extrema direita Marine Le Pen nas eleições legislativas antecipadas de junho.

As eleições, convocadas de maneira inesperada pelo presidente três anos antes do previsto, deixaram a Assembleia dividida em três blocos principais - esquerda, a aliança de centro-direita de Macron e a extrema direita -, todos distantes da maioria absoluta de 289 deputados.

Apesar da vitória da NFP nas eleições, com 193 deputados, Macron nomeou o político veterano Michel Barnier, membro do partido de direita Os Republicanos (47 deputados), como primeiro-ministro por considerar que ele teria mais chances de vencer um voto de confiança.

A Comissão de Leis, na qual a esquerda não tem maioria, deve debater a proposta antes do envio ao plenário da Assembleia Nacional.

O líder da bancada parlamentar do partido de Macron, Gabriel Attal, descreveu a proposta como uma declaração de guerra contra as instituições, enquanto Le Pen a considerou uma "cortina de fumaçada extrema esquerda para esconder os seus supostos compromissos com o partido governista.