'Voos da morte' com presos dopados: a estratégia cruel da ditadura argentina

Sala cheia, lágrimas e aplausos do público marcaram a estreia do documentário "Traslados", projetado esta semana em Buenos Aires, que conta com um ritmo policial e rigos histórico a trama por trás dos "voos da morte" da última ditadura militar argentina (1976-83).

"O documentário coloca as provas sobre a mesa, junta todas as peças e tudo o que se sabe desde 1976 até a atualidade sobre os voos da morte", explicou à AFP o diretor do filme, Nicolás Gil Lavedra.

Os chamados "voos da morte" foram um método de extermínio de opositores implementado pela ditadura que consistia em jogar presos dopados no mar ou no Rio da Prata a partir de aviões.