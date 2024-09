Argentina autoriza tripulações e aviões estrangeiros a operar voos de cabotagem

O decreto se insere em um conflito que começou no final de agosto, quando os sindicatos rejeitaram uma proposta salarial do governo por considerá-la insuficiente e lançaram um plano de assembleias e greves que afetou centenas de voos.

Além disso, alinha-se com a intenção do governo do liberal Javier Milei de promover a privatização da Aerolíneas Argentinas, plano que foi rejeitado pelo Congresso, que precisa aprovar uma medida desse tipo.

Na semana passada, o governo declarou "essencial" o serviço de transporte aéreo, o que obriga os sindicatos a garantir 50% dos serviços em caso de greves.

Os sindicatos acusam o governo de "buscar o fechamento autoinfligido da Aerolíneas Argentinas".

A companhia de bandeira, criada em 1950 pelo então presidente Juan Perón, foi privatizada em 1989 durante o mandato do peronista Carlos Menem (1989-1999) e reestatizada em 2008 após sua falência, quando era propriedade de um grupo de investidores espanhol.

